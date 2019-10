Numeri, volti, storie di chi servendo in divisa il Paese ha perso la vita. Il libro ‘Guardie‘, scritto da Ansoino Andreassi e Daniele Repetto, racconta l’Italia degli anni di piombo, dalla prima vittima uccisa a Milano fino all’attentato a Marco Biagi. Una scia di sangue che ha causato la morte di 450 persone e migliaia di feriti, oltre 100 le vittime che vestivano un’uniforme. Scritto con uno stile giornalistico, “racconta le persone che si sono distinte per il contributo professionale, che servendo le istituzioni hanno servito il Paese in una stagione particolarmente difficile”, spiega in un collegamento video il capo della Polizia, Franco Gabrielli.Â

