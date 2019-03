“Le rotte del contrabbando di sigarette o delle armi si intersecano con altre rotte utilizzate dal terrorismo e dalla criminalità organizzata, in quest’ultimo caso specie con il traffico di sostanze stupefacenti. Quindi c’è una sovrapposizione di rotte, di attività svolte dalle stesse persone. In maniera indiretta, e non come attività dedicata, possiamo dire che anche il contrabbando di sigarette determina un flusso verso il finanziamento del terrorismo o gruppi appartamenti all’Isis”. Lo ha detto all’Adnkronos Giancarlo Capaldo, presidente dell’Osservatorio sul Terrorismo Internazionale della Fondazione Icsa, a margine del convegno, che si sta svolgendo alla Camera, di presentazione del Rapporto di ricerca ‘Terrorismo, criminalità e contrabbando’.

