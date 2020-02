Roma, 14 feb. (Adnkronos) – “‘Un mondo più giusto e fraterno’. Queste le parole che Lula ha twittato su internet in merito al suo colloquio con Papa Francesco. Ma ha mai pensato se fosse stato giusto e compassionevole e fraterno il modo in cui ha sbeffeggiato il dolore delle vittime di Cesare Battisti? Lo ha mai pensato il nostro ministro Gualtieri che tanto sembra vantarsi della sua amicizia con chi ci ha oltraggiato mancando di rispetto tanto ai familiari delle vittime del terrorista pluriomicida Cesare Battisti quanto allo Stato Italiano che lo ha condannato?”. E’ quanto sottolinea Potito Perruggini, nipote di Giuseppe Ciotta, agente di polizia ucciso nel 1977 dai terroristi rossi ed attuale presidente dell’Osservatorio nazionale per la verità storica ‘Anni di Piombo’.

Fonte