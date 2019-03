“È vero che il diritto di parola non deve essere negato a nessuno perché è quello che eleva il nostro stato di esseri umani. Ma è anche vero che non può essere dato in questa maniera a chi è stato uno degli artefici del periodo più buio della nostra Italia, soprattutto se ci saranno dei ragazzi di fronte a lui”. A denunciarlo è Potito Perruggini, nipote di Giuseppe Ciotta, brigadiere di Polizia ucciso nel 1977 dai terroristi rossi e presidente dell’Associazione ‘Anni di piombo’, riferendosi alla presenza di Alberto Franceschini, fondatore delle Br, a un incontro per le scuole che si terrà a Bari il prossimo 14 marzo dal titolo ‘Moro educatore. Le Brigate rosse e il loro fallimento storico sociale e politico’.

Fonte