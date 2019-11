Roma- Via libera della Camera con 281 voti favorevoli (e nessuno contrario) al decreto legge per la ricostruzione nelle zone dell’Italia centrale colpite dal terremoto dell’agosto 2016. Il testo, che passa ora all’esame del Senato, proroga al 31 dicembre 2020 lo stato di emergenza e disciplina la copertura degli oneri conseguenti, stabilendo che ad essi si provveda nei limiti delle disponibilità del Fondo per le emergenze nazionali. Il provvedimento contiene inoltre norme per la semplificazione sia della disciplina della ricostruzione privata che di quella pubblica.mpo dalle popolazioni ferite da diversi terremoti”. Lo dichiara Camillo D’Alessandro, deputato di Italia Viva, a proposito del Dl Terremoto.“E scandaloso che tutto il centrodestra si sia astenuto”, ha sottolineato Camillo D’Alessandro, deputato di Italia Viva mentre Luca Ceriscioli, presidente della Regione Marche ha detto: “Il decreto sisma, così non va”. non escludendo “una manifestazione di protesta istituzionale, se il decreto uscirà vuoto dalle aule parlamentari”. Dopo tre anni dal sisma e due dalla ricostruzione, il governatore ha sottolineato che “non dare risposte significa condannare questi territori a una lentissima agonia, cosa per noi inaccettabile”. Da qui l’appello ai parlamentari marchigiani “ora che stanno votando gli emendamenti”.