“Il sisma che abbiamo registrato questa mattina non ci ha sorpreso perché è di magnitudo bassa rispetto ai terremoti che si sviluppano tradizionalmente nel nostro Paese”. Lo ha chiarito il Direttore dell’Osservatorio Nazionale Terremoti dell’Ingv, intervistato dall’Adnkronos. Il sisma di magnitudo 3.3, avvenuto stamattina alle 5.03 nell’area di Fonte Nuova, in provincia di Roma, “rientra infatti in una categoria e scala di magnitudo nella quale, ogni anno, rientrano decine di sismi che registriamo in tutto il territorio del nostro Paese” aggiunge l’ingegnere e sismologo dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

