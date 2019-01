“Ricostruzione privata: tra il lusco e il brusco”, che in dialetto marchigiano significa “tra chiaro e scuro”. Si intitola così uno dei capitoli della relazione presentata alla Commissione Ambiente della Camera da, nuovo commissario straordinario per la ricostruzione post terremoto. Alla sua prima audizione dopo la nomina gialloverde, avvenuta a ottobre 2018, il geologo ha relazionato sull’attività svolta nei primi mesi nell’ampio cratere del sisma del 2016, che include le regioni di Lazio, Marche, Abruzzo e Umbria, registrando le critiche di opposizione e comitati del terremotati.

E’ soprattutto Simone Baldelli di Forza Italia ad attaccare il commissario, e in particolare la sua audizione, citando alcuni “titoli dei capitoli della relazione, come ad esempio quello sulla ricostruzione privata: ‘tra il lusco e il brusco’. Bene, questo rappresenta il livello della considerazione di questo ramo del Parlamento delle figure che vengono selezionate per incarichi importanti da questo governo”.

Critici anche i comitati dei terremotati che attraverso il coordinamento “Terremoto Centro Italia” fanno sapere: “Tra numeri errati, terminologie inappropriate, mancanza di visione di insieme e troppe gaffe, l’analisi del commissario individua nella “piattaforma informatica inadeguata” la colpa dei ritardi della ricostruzione. Purtroppo siamo sempre più convinti che non sia solo la piattaforma ad essere inadeguata”. Ma non solo. “Il commissario ha affermato inoltre che nel corso della riunione del 12 dicembre scorso con i comitati dei terremotati sia stato deciso di individuare un rappresentante degli stessi che possa collaborare con la struttura commissariale. Non ne sapevamo nulla, sarebbe un’ottima notizia, siamo curiosi di conoscere i parametri che verranno utilizzati”.



Dura la posizione delle opposizioni che tornano sull’intervento in Commissione. “Una relazione scarna e piena di provocazioni”, dopo “ben 4 mesi dalla sua nomina”, per Stefania Pezzopane del Pd. Dello stesso avviso anche Paolo Trancassini (FdI) che ha criticato i “poteri limitati di Farabollini, anzi gli avete nominato un ‘accompagno’ che è il sottosegretario Crimi” pur ricordando “responsabilità del Pd nella gestione del post terremoto”. Non solo, “Lega e M5S hanno brillato molto più nella teoria che nella pratica, soprattutto in campagna elettorale con le promesse sono stati bravissimi”.

A difesa di Farabollini si schiera la maggioranza. “Io al contrario ho apprezzato l’intervento del commissario e ho apprezzato soprattutto la franchezza con cui ha raccontato la situazione in cui si è trovato a gestire la ricostruzione. Posso comprendere che il Pd si senta offeso, ma la situazione è proprio dovuta alla gestione di due anni e mezzo del Pd”, ha detto la pentastellata Patrizia Terzoni. Per Tullio Patassini della Lega il “governo è particolarmente attento agli eventi sismici e in 4 diversi provvedimenti siamo intervenuti a più riprese per iniziare un nuovo percorso di ricostruzione, introducendo importanti novità anche a livello urbanistico che fanno accelerare” gli interventi.

L’audizione del commissario straordinario era iniziata con un’analisi sui tempi e sui modi della della ricostruzione. “Non ho la pretesa di considerarmi un mago e sono consapevole di non poter rivoluzionare il corso della ricostruzione. Tuttavia, di questa storia abbiamo già cominciato a scrivere il capitolo dell’accelerazione che determina riscatto e performance”, ha spiegato Fabarollini. “E’ molto probabile- ha aggiunto – che non si potrà ricostruire ovunque il preesistente ma faremo tutto ciò che la scienza e la tecnica ci consentono”.

“In due mesi abbiamo analizzato tutte le perimetrazioni incrociandole con i risultati di microzonizzazione sismica. Non mancheranno le polemiche ma i risultati degli studi sono sotto gli occhi di tutti”, ha continuato. E sempre sulle polemiche ha dichiarato che “la ricostruzione val bene qualche polemica, tuttavia è bene avere un quadro d’insieme che permetta di attuare interventi efficaci e evitare – come è stato fatto precedentemente – un approccio propedeutico al consenso pubblico e mediatico. Basti pensare che il 34% degli interventi nelle scuole è stato fatto in aree fuori dal cratere sismico”.

Un bilancio che, oltre alle polemiche, continua a risentire della lentezza della macchina tecnica-burocratica ancora molto lontana dall’essere velocizzata: “Bisogna tenere conto di una quantità di norme tecnico-amministrative che ritengo debbano essere rivisitate, per garantire una fluida applicazione nel processo della ricostruzione”. E i numeri parlano chiaro: “Per le scuole sono stati stanziati 103 milioni di euro, di questi ne sono stati decretati solo 11 – così il commissario – segno che i lavori sono ben lungi dall’essere terminati nonostante queste scuole siano considerate strategiche”.