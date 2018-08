ROMA. Duecentocinquanta milioni stanziati, ma la ricostruzione è ancora ai primi passi. Sono i fondi destinati dallo Stato alle aree devastate dal sisma di due anni fa, quella terribile scossa nel cuore della notte che devastò Amatrice, Accumuli, Arquata, Pescara del Tronto e numerose altre frazioni nel centro Italia. Sono 252,3 milioni – per la precisione – i soldi stanziati, 190,3 milioni dei quali per la ricostruzione pubblica.I dati arrivano dall’ufficio del Commissario per la ricostruzione Paola De Micheli.L’URBANIZZAZIONE – Per le opere di urbanizzazione sono stati stanziati 47 milioni per tre interventi e per i 33 interventi sulle opere pubbliche sono invece stati investiti 50 milioni. Per i tre interventi sulle scuole l’investimento è stato di 20,7 milioni, 27,1 milioni sono invece serviti a finanziare 25 interventi nel settore dei beni culturali, 12,3 riguardano i tre interventi previsti sulle caserme e 28,2 milioni sono invece i soldi utilizzati per i 38 interventi sul dissesto. 5,4 milioni, infine, sono stati stanziati per altri progetti.ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE – Dai dati del Dipartimento della Protezione Civile emerge che sono state consegnate 537 casette (le Sae, Soluzioni abitative d’emergenza) al comune di Amatrice, 200 a quello di Accumuli e 201 a quello di Arquata del Tronto. Sulla carta restavano da realizzare 13 casette nel comune di Arquata, ma non è ancora stata decisa l’area e non è detto che la richiesta iniziale abbia un seguito.GLI SFOLLATI – Fino allo scorso 11 aprile c’erano ancora 2.922 ospitati a spese dello Stato negli hotel della Costa adriatica e 40.129 persone sostenute con il contributo pubblico (che costa 144 milioni l’anno).

I PRIVATI – Quanto ai privati, invece, alla data del 17 agosto scorso le pratiche per le abitazioni sono 5.732, i cantieri chiusi 402, pari al 7 per cento. Ciò vuol dire che nemmeno una casa su 10 di quelle crollate è stata ricostruita. Nel dettaglio, ad Accumoli sono state presentate 51 domande di ricostruzione di privati cittadini e i cantieri aperti sono 18. Uno su tre (35%). Le altre 33 domande sono in lavorazione. Nessun cantiere chiuso. Ad Amatrice, 325 domande e 124 cantieri avviati. Nessuno chiuso. Ad Arquata del Tronto, 100 domande e 41 cantieri avviati. Nessuno chiuso.



LE DEMOLIZIONI – A due anni dalla prima scossa sismica continua il lavoro dell’Esercito impegnato nella demolizione di edifici, rimozione macerie e di sicurezza e supporto alle popolazioni residenti. Solo nell’ultimo anno sono stati demoliti 602 edifici e rimosse oltre 150.500 tonnellate di macerie.



LE SCOSSE – Sono stati 93 mila i terremoti nella zona registrati a partire da quello di magnitudo 6.0 che il 24 agosto 2016 ha devastato Amatrice: “Oltre novantamila eventi sono un grande numero, mai riscontrato in Italia. Si è mobilizzata un’area di oltre mille chilometri quadrati”, spiega il presidente dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), Carlo Doglioni. Delle 93mila scosse, nove sono state di magnitudo superiore a 5, 67 compresi fra le magnitudo 4 e 5 e 1.142 di magnitudo compresa fra 3 e 4.