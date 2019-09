Il terremoto di questa notte, di magnitudo 4.1, nelle zone colpite dal sisma tre anni fa, con epicentro a 4 km da Norcia, “è stato leggero, con una magnitudo piuttosto bassa“. Ad affermarlo all’Adnkronos è il presidente dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia Carlo Doglioni. “La sequenza non è ancora terminata e, dal 24 agosto 2016 a oggi, in quella zona, – spiega Doglioni – ci sono già stati 65 terremoti di magnitudo tra 4 e 5, soprattutto nei primi mesi. Dall’inizio della sequenza comunque, ci sono stati oltre 110mila eventi, quindi si può dire che rientra nella normalità e non c’è da meravigliarsi se ce ne saranno ancora”.

