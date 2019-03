di Daniele Dell’Aglio

“Questa congiunzione astrale tra…tipo l’allineamento della cometa di Halley, hai capito cioè? Noi Marce’ dobbiamo sfruttarla sta cosa secondo me cioè guarda ci rimangono due anni”. E’ questa intercettazione ambientale del 4 febbraio scorso a far scattare l’operazione eseguita ieri dai carabinieri che ha portato in carcere per corruzione e traffico di influenze illecite Marcello De Vito e l’avvocato Camillo Mezzacapo, persona vicina al presidente dall’assemblea capitolina e destinatario di incarichi professionali proprio su sua segnalazione.

Ai domiciliari invece l’architetto Fortunato Pititto, legato al gruppo imprenditoriale della famiglia Statuto, e Gianluca Bardelli. Fra gli indagati figurano inoltre gli imprenditori Pierluigi Toti, presidente e vicepresidente della holding di famiglia, e Claudio Toti, attuale presidente della squadra di basket Virtus Roma. I due in particolare sono coinvolti nel capitolo di indagine che riguarda l’appalto per gli ex mercati generali di Roma, nella zona Ostiense. Nel registro degli indagati anche l’amministratore Lux Holding, Giuseppe Statuto. I carabinieri hanno perquisito la casa dell’esponente grillino, il Campidoglio e gli uffici dell’assemblea capitolina in via della Greca, così come gli uffici dell’Acea e della Silvano Toti Holding Spa.

Fonte