Il Teatro di Roma e il circo di Nicole & Martin ad Amatrice con un omaggio ai Fratelli Grimm

Tre giorni di teatro, circo e poesia nel periodo pasquale, dall’1 al 3 aprile trasformano Amatrice (il piazzale antistante il Coc, Centro Operativo Comunale) in un piccolo mondo di fiaba fatto di tende, carrozzoni da circo, motrici, festoni e luci. Un palcoscenico ambulante che diventa un appuntamento speciale per avvicinarsi ai luoghi feriti dal terremoto; un’occasione per raccontare la ricchezza culturale del territorio e per fare comunità attraverso il teatro.

Adulti e bambini sono invitati nel ‘tendone’ a cupola bianca di Nicole & Martin per un viaggio poetico nelle avventure delle 3 fiabe dei fratelli Grimm. ‘Hänsel e Gretel’ (1 aprile ore 17), ‘Il pescatore e sua moglie’ (2 aprile ore 17) e ‘Gian di Ferro’ (3 aprile ore 10), tre fiabe raccontate non solo a parole, ma nell’intreccio di recitazione, musica, canto, numeri di giocoleria, acrobazie e balli. Un vero e proprio teatro viaggiante, con il quale da oltre 18 anni, Nicole & Martin girano il mondo mettendo in scena creazioni artistiche di estrema semplicità ma dalla grande perizia acrobatica.

L’impegno del Teatro di Roma per i luoghi colpiti dal sisma del 2016 continua anche a giugno con un programma di attività che prevede gli spettacoli del Teatro delle Ariette ad Amatrice e Cittareale (con ‘Teatro da mangiare? La vita intorno a un tavolo’) e un recital di e con Lino Guanciale e Davide Cavuti a Cittareale (‘I sognatori hanno i piedi appoggiati alle nuvole’).

L’iniziativa è promossa da Mibact e Regione Lazio per la realizzazione di progetti di spettacolo dal vivo, gratuiti, nei comuni del ‘cratere del terremoto’, che vede la partecipazione del Teatro di Roma tra le istituzioni del Lazio impegnate nella restituzione di una identità e vitalità culturale nei luoghi danneggiati dal sisma.