Due anni fa, il terremoto ad #Amatrice. Abbiamo perso una cara amica di famiglia, Maria Teresa Carloni. Non dimentichiamo, rifaremo tutto, piu bello di prima. pic.twitter.com/WAP7RnfWkj — Udo Gümpel (@udogumpel) 24 agosto 2018

“Ricostruiremo tutto, più bello di prima”. Il dolore e la speranza in uno scatto sui social: fiaccole nella notte per commemorare le vittime del sisma che due anni fa sconvolse il centro Italia. Commemorazioni ad Amatrice e Arquata del Tronto, con i nomi di chi ha perso la vita scanditi alle 3.36 in punto, quando la terrà tremò portando terrore e morte.

“Dobbiamo trasformare una tragedia enorme come quella di un terremoto in una opportunità”, ha detto il vescovo di Ascoli Piceno, Giovanni D’Ercole, durante la messa celebrata nella frazione di Pescara del Tronto, dopo una fiaccolata cui hanno partecipato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e centinaia di persone. “Il terremoto non è un incidente ma fa parte della vita. Allora dobbiamo costruire in modo che le nostre case non ci facciano paura. La ricostruzione che verrà, quindi, non dovrà essere una mera opera di maquillage ma improntata davvero a garantire un futuro nel nome della sicurezza di tutti”. “I vostri morti sono i nostri morti – ha sottolineato rivolgendosi ai parenti delle vittime – ma anche la nostra speranza è la vostra speranza”.

Speranza di riconquistare la normalità. “Ora diamogli sotto”, ha esortato uno dei partecipanti rivolto al premier. Conte dopo la commemorazione si è fermato a parlare con i parenti delle vittime, poi prima di andarsene è stato avvicinato da un comitato di terremotati. Gli avevano mandato una lettera, che però Conte ha detto di non aver visto. “Fatemela avere”, ha chiesto loro, assicurando che stavolta non se la lascerà sfuggire.



Ad Amatrice invece c’era il vicepremier Luigi Di Maio con indosso una felpa con il nome della città. Con lui ad aprire il corteo, il sindaco Filippo Palombini. Fiaccolata fino alla chiesa di Sant’Agostino, sfiorando la zona rossa, e poi al parco Padre Minozzi e al memoriale. Alle 3:36 il ricordo delle 239 vittime di Amatrice con la lettura dei nomi e i rintocchi di campana.