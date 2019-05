(di Elvira Terranova) – La terra sferica “è un complotto”, l’uomo “non è mai andato sulla Luna” e “il sole è vicino ed è piccolo piccolo” , una “specie di lampadina” mentre gli astronauti “non esistono, sono attori” e la Nasa “è Disneyland”. I terrapiattisti di tutto il mondo a convegno, domani, a Palermo, per spiegare le loro teorie ‘scientifiche’ e dimostrare “che la terra è piatta” e che “il Polo Nord è il centro”. Per presentare l’evento tre degli organizzatori, Calogero Greco, Albino Galuppini e Agostino Favari, hanno dato ai giornalisti appuntamento nell’albergo in cui domani si terrà il convegno internazionale. Ma per partecipare all’incontro di domani chiedono il versamento di una somma di venti euro. “Voi non siete diversi dagli altri – dicono – mica siete deputati o pubblici ufficiali, quindi pagate per ascoltare le nostre teorie”. E così ci tocca versare l’obolo, in cambio di una ‘ricevuta’, un foglio in bianco con su stampagliato il nome e il cognome. “Ecco la ricevuta”, dice Agostino Favari, ingegnere palermitano che però non vuole rivelare alla stampa che lavoro fa per vivere. Neppure Calogero Greco, occhiali neri che non toglie mai (“mi ha punto un’ape”) vuole rivelare il suo mestiere. “Faccio relazioni sul terrapiattismo”, dice visibilmente infastidito. Mentre Galuppini è l’unico a dire di fare l’agricolore e avere una “misera laurea in scienze naturali”.

