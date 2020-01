Gelo intenso e temperature in picchiata sulle Alpi. A gennaio non è certo una notizia, ma non quest’anno in cui, dopo le abbondanti nevicate di novembre e dicembre, l’inverno ad alta quota si è spesso vestito da “falsa primavera” con temperature sempre troppo elevate, mentre in pianura solo l’inversione termica regalava qualche brivido di freddo. Così il gelo è arrivato di colpo nelle ultime 48 ore, per effetto di correnti decisamente più fredde orientali che hanno raggiunto le Alpi e la pianura Padana scorrendo sul bordo di un potente anticiclone sull’Europa centrale.

L’ingresso improvviso dell’aria più fredda ha portato ieri qualche addensamento e temporanee sfiocchettate a ridosso dei rilievi, ma l’effetto più evidente è stato il crollo delle temperature, tornate improvvisamente normali, o quasi, per gennaio. Scorrendo i dati della rete Arpa Piemonte, il primato del freddo spetta ovviamente ai 4560 metri della Capanna Margherita, dove i termometri domenica sono scesi fino a -27.3 °C, ma le temperature minime sono state a doppia cifra sotto lo zero un po’ in tutte a quote medio alte. Intorno ai 2200-2400 metri si sono registrate minime di circa -15 °C a Gressoney, -13 °C ad Alagna, -12 °C a Sestriere, -11 °C a Bardonecchia, Sauze d’Oulx e Ceresole Reale e il gelo è stato intenso anche nelle ore diurne, con massime che solo oggi sono tornate ad avvicinarsi allo zero intorno ai 2000 metri.

Il freddo si è fatto timidamente sentire anche in pianura, con lievi gelate nelle ore notturne e massime sui 4-7 °C (condizioni normali a gennaio), ma qui a colpire sono stati i valori particolarmente elevati della pressione atmosferica: all’Osservatorio di Moncalieri ieri si sono toccati i 1045.7 hPa (pressione ridotta al livello del mare), probabilmente uno dei valori più elevati degli ultimi decenni. L’improvviso assaggio di vero inverno si sta però già ridimensionando e nei prossimi giorni le temperature torneranno ad aumentare, in modo più evidente in montagna, mentre in pianura l’inversione termica manterrà un clima un po’ più rigido e il ritorno di cieli sereni favorirà gelate più estese nelle ore notturne.

Solo venerdì pomeriggio una debole perturbazione potrebbe portare qualche goccia di pioggia e una spruzzata di neve in montagna, mentre a lungo termine, tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio dovrebbe tornare l’alta pressione con clima di nuovo decisamente mite sulle Alpi.