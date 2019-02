I lavoratori della Blutec hanno occupato il Comune di Termini Imerese. Dopo un’assemblea davanti ai cancelli dell’ex Fiat, circa 100 operai hanno messo in atto la protesta per chiedere al governo di rispettare gli impegni presi dal ministro del Lavoro e vicepremier Luigi Di Maio a ottobre. “Firmi la cassa integrazione scaduta il 31 dicembre per i 700 lavoratori”, dicono gli operai. “Nonostante lo scorso gennaio sia stato siglato l’accordo per il rinnovo della cassa integrazione per i lavoratori di Blutec e indotto, abbiamo appreso che ci sarebbero perplessità del governo per firmare il decreto”, dice Enzo Comella della Uilm. I sindacati chiedono il coinvolgimento di Fca al tavolo ministeriale sulla reindustrializzazione del sito siciliano e non intendono interrompere la protesta fino a quando non avranno ottenuto risposte concrete da Roma. “Il governo non risponde, nessuno ci dà notizie e questo ci preoccupa molto. La casa comunale è la casa di tutti, anche perché questa è la protesta di una comunità”, è il pensiero del sindaco di Termini, Francesco Giunta.