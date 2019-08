Karina Cascella, il sosia di Matteo Salvini, la vulcanologa Giulia De Lellis e adesso anche la popstar di ‘Ibiza e Formentera‘, la soap dell’estate si arricchisce di nuovi personaggi. Teresa Langella ieri sera ha preso le difese di Raffaella Mennoia ed ha fatto una rivelazione ‘che nessuno sapeva’ sulla redazione di Uomini e Donne. Sembra infatti che lo staff di Kween Mary si sia emozionato per la sua storia, tanto da arrivare a piangere.

“Prima ho messo dei video del mio percorso con Andrea e a rivederli ho già il magone. Le persone che lavorano a Uomini e Donne sono pure e trasparenti. Persone che lavorano in quella trasmissione da anni. Quando leggo certe cose in giro, non è bello. Se qualcuno ha qualche problema va di persona o fa una telefonata. Almeno io la penso così. A me interessa spiegare quello che ho vissuto io con voi in quel programma. Tanti si sono emozionati e hanno pianto con me. Io ho visto piangere la redazione. Lo dico oggi e nessuno lo sapeva, mi va di farlo. Mi va di fare questa rivelazione. Non vedo l’ora che inizi il programma a settembre e che nasca un nuovo amore come il mio”.