Teresa Langella ha ricevuto un secco e sonoro ‘NO’ da Andrea Dal Corso durante lo Speciale Uomini e Donne – La Scelta andato in onda la scorsa settimana.



Subito dopo la messa in onda del programma di Maria De Filippi, l’ex tronista ha pubblicato su Instagram una foto abbracciata a suo padre con scritto: “Nonostante tutto, vi ringrazio tutti! Vi voglio bene, grazie a tutti. Tutto ciò che conta. La famiglia, papi…”.

Poco dopo aver scoperto il ‘NO’ di Andrea Dal Corso, la Langella ha chiesto ai parenti ospiti alla festa di “non cominciare a fare i Tarzan”, esternazione che è stata capita da pochi telespettatori e che ha spiegato Rosa Perrotta ai microfoni di FanPage che hanno così titolato:

“Rosa Perrotta su Teresa Langella respinta da Andrea: “Parenti furiosi, è volata qualche minaccia”



Ecco cosa ha dichiarato Rosa Perrotta, presente anche lei alla festa di Teresa Langella in qualità di “ex tronista”:

“La scelta al castello è molto più impegnativa che la scelta in studio. C’erano i genitori e i parenti di Teresa, quindi il no che ha ricevuto è diventato ancora più pesante. C’erano i suoi familiari presenti che avevano affrontato il viaggio per poter gioire con lei e invece si sono ritrovati nella condizione di doverla consolare. Ricordo che c’erano i suoi nonni, partecipi e felici per questa nipote. Vedere il tutto concludersi con un no è stato pesante”.

“Quando Teresa ha detto ai parenti di non cominciare a fare i Tarzan? Fa un po’ ridere questa cosa. In pratica, si era capito che Andrea non sarebbe arrivato e si è generato un po’ di scompiglio. Nell’agitazione generale, forse qualche parente avrà fatto qualche minaccia e lei ha cercato di placare gli animi di queste persone che avevano cominciato ad arrabbiarsi per l’assenza di Andrea”.