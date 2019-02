Teresa Langella non ha digerito il palo preso da Andrea Dal Corso durante Uomini e Donne La Scelta. L’ex tronista in un’intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine ha fatto una dichiarazione davvero pesante. La ragazza ha detto che vedeva Andrea come il padre dei suoi figli. IL PADRE…FIGLI…

“Mi sento persa e quello che è successo lo considero un fallimento. Gli ho creduto e ho creduto in noi. Oggi faccio fatica a pensare che sia tutto finto. Mi farebbe troppo male perché ho provato qualcosa e sentivo che tra noi c’era della verità. Probabilmente ero solo io a vivere delle emozioni. Ed è questa la triste realtà […] Al momento preferisco stare in casa. Non voglio sentire i commenti delle persone o sentirmi dire che avrei dovuto aprire gli occhi. Non mi vergogno a dirlo, perché io sono così, ma ho pensato che lui potesse essere il padre dei miei figli. Tutto da confermare qualora fossimo usciti insieme. Ho creduto in me e in lui, in quello che eravamo. Sembravamo così belli insieme, soprattutto nelle differenze, ma come mi suggeriscono i miei genitori, devo togliermi il vizio di metterci il cuore. Le prime notti mi svegliavo e credevo di aver fatto solo un brutto sogno. Aprivo gli occhi pensando di non aver fatto ancora la scelta. Adesso sto pensando di ripartire dalle piccole cose. Ho il supporto di tutta la mia famiglia: un esercito a mia disposizione”.

Teresa ha poi spiegato come mai ha deciso di non scegliere Antonio: “Merita una persona migliore di quello che sono io. È leale, genuino, vero. La persona più pura che abbia mai incontrato. È un ragazzo raro, con lui però non mi sentivo donna”.

Nel frattempo Teresa rilascia interviste dove dice che per lei Andrea poteva essere il padre dei suoi figli…. 🚑 #LaScelta — Paola (@OnlyForPaola) 22 febbraio 2019