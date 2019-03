Teresa Langella e Andrea Del Corso, a distanza di circa un mese dalla puntata che li ha visti in Speciale Uomini e Donne – La Scelta, hanno deciso di rifrequentarsi, annunciandolo in esclusiva a Uomini e Donne (nella puntata che è stata registrata oggi).

Questa puntata la vedremo in onda probabilmente la prossima settimana, ecco le anticipazioni di News U&D:

“In studio erano presenti Andrea Dal Corso e Teresa Langella. Teresa ha affermato che lei è Andrea non stanno insieme. Dopo aver fatto entrare i 3 tronisti, hanno subito fatto entrare Andrea Dal Corso e Teresa Langella. Appena entrati in studio, i due sembravano molto affiatati e complici, però poi hanno cominciato a spiegare.

Andrea chiede: “Teresa vuoi spiegare tu? O spiego io?” E Teresa:” No, spiega tu”. Andrea comincia a dare le sue spiegazioni, partendo dal principio e dal suo “no” in villa, per poi arrivare a dire di non aver rinnegato la sua risposta, perché le emozioni erano troppo forti e lui si è spaventato. Andrea ha spiegato che ha passato due giorni con Teresa, perché voleva risolvere la questione e perché non gli era piaciuto il modo in cui si erano lasciati. Ad Andrea non è piaciuto nemmeno il fatto che lei non lo avesse chiamato. Addirittura quando Andrea è andato fuori casa di Teresa e lei lo ha saputo, l’ha richiamato con lo sconosciuto per evitare che lui potesse avere il suo numero.

In questi due giorni che hanno trascorso insieme, addirittura Teresa voleva che lui mangiasse a casa sua, ma hanno evitato. Il nocciolo del dibattito tra lei e Andrea resta il fatto che lei ancora non ha capito lui che tipo di certezze le sta garantendo. In questi due giorni trascorsi insieme, i due hanno parlato tanto e hanno anche riso. Ammettono che c’è stato anche un bacio, però per Teresa l’ostacolo più grande è il “no” che lui le ha rifilato in villa. Teresa ammette che una volta lontana da lui, continuava a pensare al l’epilogo della loro storia e nonostante i sentimenti, i 4 mesi in ballo, comunque nella sua testa c’era la questione del rifiuto.

In studio a Uomini e Donne, tutti chiedono ad Andrea di spiegare per bene le cose a Teresa in maniera diretta, ma Andrea spiega che nello studio non è capace ad esprimersi al meglio come invece è riuscito a fare quando sono stati da soli. Teresa però spiega ad Andrea che come è stato in grado di riassumere perfettamente i motivi che l’hanno portato a dire di “no” e la sua posizione, mettendo tutto in piazza, doveva anche sforzarsi di dirle che cosa provasse per lei, perché non aveva senso presentarsi a casa sua (di lei) senza sapere il perché o senza sapere cosa provasse. Continua spiegando che lei tutto ciò che ha fatto, l’ha fatto nella maniera più limpida possibile e con la massima correttezza, ma qui è Andrea a stopparla, tirando in ballo un presunto messaggio che Teresa avrebbe mandato ad Antonio.

Andrea avrebbe quindi scoperto che la tronista aveva mandato un messaggio ad Antonio utilizzando le stesse parole che in quel momento (in studio) lei stava usando con lui . Quindi l’oggetto del messaggio sarebbe stato il fatto che tutto il percorso della tronista è stato fatto nella massima trasparenza e con sincerità. Teresa non prende bene l’insinuazione e afferma invece che i modi di Andrea e la cattiveria che vede nei suoi occhi, soprattutto quando tira ancora una volta in ballo una persona che non c’entra (Antonio) e provando ad infamare lei, facendola passare per là carnefice di turno, quando in realtà è la vittima, l’hanno stufata e l’hanno resa consapevole che hanno due modi differenti di fare.

A questo punto, Andrea si alza e saluta Maria per mettere fine al confronto, mentre il pubblico critica l’ex tronista di Uomini e Donne perché secondo quest’ultimo, dopo il passo fatto da Andrea, toccava a lei andargli incontro, e la “criticano” anche perché sostengono che la storia dei sentimenti, su cui lei insiste, ha stufato. Teresa però è irremovibile e ribadisce che il fine del programma è proprio quello di costruire una relazione, e una relazione è fatta di sentimenti, che lei ha investito per Andrea. Ora Teresa sembra aver avuto la conferma definitiva che lei è Andrea sono troppo diversi e che hanno modi differenti di affrontare le cose, quindi per lei va bene cosi, e preferisce che prendano due strade differenti. L’ex tronista di Uomini e Donne ha detto: ‘Per me la cosa finisce qui’”.