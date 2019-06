Nessuno avrebbe scommesso mezzo centesimo sulla storia tra Andrea Dal Corso e Teresa Langella e invece i due sono ancora felicemente fidanzati. In un’intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine, è stato chiesto ai ragazzi se parteciperebbero alla nuova edizione di Temptation Island Vip.

Andrea è stato vago, ha detto che non lo sa ed ha aggiunto che Teresa è così gelosa che sarebbe capace di scavalcare i recenti dei villaggi.

“Se ci saremo? Non lo so, è difficile rispondere in questo momento. Dopo tutto quello che abbiamo vissuto, non trovo una spinta a metterci ancora in discussione. E poi io sono già un uomo geloso, ma Teresa non avete idea. Sarebbe capace di scavalcare i recinti.”

La cantante neomelodica invece ha lasciato una porta aperta al reality, dicendo che non avrebbe paura di partecipare (quindi prepariamoci a vederli a settembre).

“Ad oggi l’unica cosa di cui abbiamo bisogno è viverci. Non so quello che accadrà domani, ma ora come ora non abbiamo degli interrogativi di coppia a cui il programma potrebbe aiutarci a rispondere. Di sicuro in futuro, non avrei paura di partecipare a questo programma.”

Se dovessero essere tra le coppie di Temptation Island Vip, per Andrea e Teresa sarebbe un ritorno a Is Morus Relais, visto che – prima di Uomini e Donne – entrambi sono stati tentatori dell’edizione classica del programma mariano.

Per la serie ‘non si butta via nulla’.

Tv a parte, vi lascio con alcune perle di Teresa…