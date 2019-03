Gli sforzi di Andrea Dal Corso per far ricredere Teresa Langella sono serviti. Ieri sera l’ex corteggiatore è stato ospite di un locale per la festa della donna ed ha rivelato di aver passato la giornata con la cantante neomelodica.

Andrea ha dichiarato: “Sono stato con lei. Non ditelo a nessuno, ma oggi sono stato con lei. Sono impegnato”.

Non voglio essere cattivo ma…



Ora non ci resta che vedere Teresa e Andrea a Temptation Island, sta volta nel ruolo di coppia però e con magari Antonio come tentatore #Uominiedonne pic.twitter.com/OOKP3EZ90F — • peach • (@drunkqueeen) 9 marzo 2019

Teresa te lo meriti proprio Andrea Dal Corso, però non piangere quando dopo una foto nella vasca da bagno o una vacanza ad Ibizia ti lascerà per una che gli piace davvero.#uominiedonne #cantachetipassa — BenactivGolaFlurbiprofen💊 (@BenactivGolaE) 9 marzo 2019

#uominiedonne per me era scontato che Teresa avrebbe ceduto com’è scontato che tempo qualche mese Andrea gli darà nuovamente il ben servito — waiting for… (@capocciata2) 9 marzo 2019