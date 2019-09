Ieri durante la registrazione del Trono Classico di Uomini e Donne, pare che Maria De Filippi abbia parlato di una persona che lavorava nel programma e che dopo aver chiesto un aumento si è licenziata. Secondo diversi siti e utenti sui social Kween Mary si riferiva a Teresa Cilia e per questo motivo la ragazza ha deciso di dire la sua e svelare perché ha lasciato la redazione.

“Ho letto un po’ di cose. Ancora una volta è uscito il mio nome. Io non rifiuto mai un lavoro e accetto tutto. Nella mia vita ho fatto di tutto, dai lavori umili ai più belli. Abitando a Milano e Roma, la vita era più cara. Io essendo siciliana, qui il tenore di vita è ben diverso. Mio marito all’epoca non ha trovato occupazione e mi sono ritrovata io a Roma a lavorare da sola. Non vi nascondo che mi sono trovata molto in difficoltà. A Roma si paga tutto, anche il parcheggio. Devi lavorare in due per vivere bene. Lasciamo stare poi le promesse che mi hanno fatto e non hanno mantenuto. Ma questo ve lo risparmio.

Purtroppo ho dovuto rinunciare e mi sono rimboccata le maniche in Sicilia. Ho cercato lavoro per molto e adesso l’ho trovato. A differenza di molti personaggi pubblici io non ho mai fatto la vittima per catturare follower. Adesso però devo dire la verità, altrimenti la gente non capisce. La motivazione che mi ha spinto a lasciare questo lavoro – oltre alle difficoltà economiche – è stato un problema di salute. Ho fatto un controllo 20 giorni prima di sposarmi ed è uscito fuori che la malattia era tornata. I medici mi hanno consigliato di non stressarmi e mi hanno detto di rilassarmi e stare serena in famiglia. Quindi ho dovuto lasciare. Poi mi sono sposata con questo pensiero fisso, con questo nodo alla gola. Ovviamente sapete che di altro non posso parlare. Sapete bene com’è la situazione. In questo caso ho raccontato una mia esperienza personale e penso di non aver fatto nulla di male.”