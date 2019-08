Niente da fare, Teresa Cilia – proprio come il suo collega Mario Serpa – ogni volta che si scaglia presumibilmente contro la redazione di Uomini e Donne lancia solo frecciatine senza soggetto, alludendo a cose segrete che noi telespettatori non possiamo conoscere e parlando di “verità” senza però svelarne mezza.

E se da una parte c’è il Serpiko che su Twitter scrive questo:

Dall’altra c’è la Cilia che su Instagram ha specificato di essere in cattivi rapporti non con tutta la redazione di Uomini e Donne, ma solo con UNA persona. Raffaella Mennoia?

“Faccio una premessa non voglio parlare di quella persona, perché la storia è molto complessa e delicata e ho ancora bisogno di tempo, ma tranquilli che i nodi vengono al pettine. […] Io ho parlato di una singola persona e non di un intero staff. Io non ce l’ho con la redazione, ma con una persona. Se devo ringraziare qualcuno, è la padrona di casa, che è lei che mi ha permesso di fare Uomini e Donne, Temptation Island e a sua volta offrirmi un lavoro dove mi pagava lei, non Raffaella. [..]. Io sono andata a Uomini e Donne per trovare l’amore e non fare le serate, la dimostrazione è che mi sono sposata, ho trovato l’amore e ho lottato per questo amore e che a un certo punto si sono interrotti i rapporti, è evidente. Da quando si sono interrotti, è successo qualcosa, non prima, perché se avessi saputo prima le cose sarebbero andate per un verso diverso. […] Evitiamo di dire che ho sputato nel piatto dove ho mangiato, perché io ho fatto quattro anni bellissimi. […] Vi dirò di più io e mio marito a Raffaella volevamo un bene dell’anima, parlavamo solo di lei. Io ho portato profondo rispetto e ripeto perché io parlo di una singola persona. Quando vedo che c’è qualcosa che non mi torna io vado, non lecco il cul*”