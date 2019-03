Se ieri Claudia Mori ha difeso il marito e il suo bislacco show, oggi è arrivato Teo Teocoli a ristabilire le cose.

Il comico in un’intervista rilasciata a La Repubblica ha etichettato Adrian come ‘il più grande flop’.

“Febbraio e marzo me li sono bruciati per colpa di Adrian. Ho perso serate nei locali, aspettando di registrare il più grande flop della tv che non ho mai fatto. Altro che quello che dice Claudia Mori. È andata pressoché così, come cerco di raccontarla. Ma quale traditore! Fanno le cose tra di loro, non ti raccontano niente. Ma c’è un limite. A dicembre ricevo una telefonata di Adriano: Teo, uè, stavolta ce l’hai fatta. Sarai me. Ma se lo faccio da cinquant’anni, Adriano. No, canterai non i successi, ma le canzoni del rock’n’roll, mi dice. Io le so tutte a memoria perché c’ero. Parliamone, rispondo. Mai più visto, né sentito.”

Teo Teocoli ha svelato i retroscena dello spettacolo di Adriano Celentano ed ha spiegato come mai ha deciso di abbandonare lo show prima che iniziasse.



“Sento Claudia Mori, perché sono anche i produttori, mi dice di andare a Verona a registrare la parte live, tirando sul compenso: circa 30mila euro netti per nove puntate, con le spese a mio carico. Mi avevano anche proposto, per stare vicino, quello dove dormivano loro, 800 euro al giorno. Vabbè […] Arrivo lì, saluto la Hunziker, Ambra, di Adriano nemmeno l’ombra. Claudia dice che forse arriva qualche giorno dopo, il venerdì. Ma intanto l’orchestra non c’era, poi vengo a scoprire che è formata da soli cinque elementi, gli autori se ne stavano seduti ad aspettare perché senza Adriano non si poteva far niente… Ho capito che mi sarei trovato lì come un cretino a fare cose non scritte. Ho desistito. Poi è arrivato il colpo di grazia. Claudia Mori chiama per dire di non prevedere stivaletti, cappello… Quella roba non mi piace, ha detto. Gli voglio bene ma sul lavoro è un disastro (…) Ma perché non si limita a cantare? La sua voce migliora, il resto no”.

Ricordo che Adrian tornerà in tv a settembre, per permettere a Celentano di riprendersi da questo lungo, lunghissimo malanno di stagione.



Non le è simpatica la signora Mori?#TeoTeocoli: “Parla solo di Adriano. Dici “ho preso il tram” e lei “anche Adriano due anni fa”

