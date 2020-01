Ha cosparso di benzina la compagna e ha cercato di darle fuoco. Un operaio di Monti, in Gallura, è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio dai carabinieri di Olbia e della stazione di Monti. I carabinieri sono intervenuti dopo aver ricevuto l’allarme telefonico di una donna che, incredula, stava assistendo alla scena. L’uomo ha prima insultato la compagna e poi l’ha minacciata, fino a passare alle vie di fatto. Secondo l’accusa, l’arresto mette la parola fine a un’escalation di maltrattamenti che la donna era costretta a subire da mesi.

Da quanto è emerso nel corso delle indagini, infatti, un altro tentativo di darle fuoco si era verificato in agosto, sebbene la compagna non avesse denunciato il fatto. L’operaio è anche accusato di maltrattamenti in famiglia, minacce e atti persecutori e minacce e oltraggio a pubblico ufficiale per le parole rivolte ai militari che l’hanno fermato.

La donna si è rifugiata in auto con i bambini ed è scappata proprio mentre arrivavano i carabinieri, che hanno arrestato il compagno violento. Secondo una prima ricostruzione, pare che l’uomo si sia scagliato contro la compagna dopo che lei ha avuto occasione di incontrare il padre dei suoi figli, avuti dalla precedente relazione. L’uomo è stato trasferito nel carcere di Nuchis, mentre la donna è stata affidata alle cure dei medici, che hanno riscontrato diverse lesioni al tronco e al bacino, con una prognosi di dieci giorni.