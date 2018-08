Tensione sulla Diciotti, migranti in sciopero della fame

(Afp)

“A bordo della nave Diciotti c’è tensione e i migranti hanno iniziato uno sciopero della fame“. Lo riferisce su Twitter il senatore del Pd Davide Faraone spiegando di aver avuto la notizia dalla Capitaneria di Porto. “Le visite a bordo per esprimere solidarietà e verificare le condizioni della nave sono sospese per ragioni di sicurezza”, scrive il parlamentare dem che ieri è salito a bordo della nave Diciotti.

I 150 migranti, tra cui 10 donne, per i quali il Viminale da giorni nega l’autorizzazione allo sbarco, hanno trascorso la loro quarta notte al porto di Catania a bordo della Diciotti. La linea dura del governo contro l’Europa prosegue e c’è attesa per il vertice informale Ue delle prossime ore e un possibile accordo sulla redistribuzione dei profughi.

Oggi il vicepremier Luigi Di Maio, ospite di ‘Agorà Estate’, è tornato a ribadire: “Noi diamo 20 miliardi ogni anno all’Unione europea e ce ne rientrano poco più di 10. Vogliamo anche contribuire in maniera netta al bilancio dell’Unione europea, ma – ha sottolineato – se c’è un progetto, una volontà di aiutarci in maniera reciproca. Altrimenti io – ha concluso – con 20 miliardi altro che quota 100 per superare la Fornero, faccio quota 90 o 80…”.