SALUTE, sport, solidarietà e spettacolo. Sono questi i quattro ingredienti principali di Tennis&Friends, iniziativa ormai arrivata alla sua ottava edizione, realizzata in collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS e Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI). Sabato 13 e domenica 14 ottobre, un weekend interamente dedicato alla prevenzione, ai corretti stili di vita e alla diagnosi precoce di diverse patologie per tutti i cittadini romani, e non solo.

L’evento ha il sostegno anche della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Regione Lazio, Roma Capitale, della Polizia di Stato, dell’Aeronautica Militare, Vigili del Fuoco, Carabinieri e Fondazione Ania.

• CHECK-UP GRATUITI

Quest’anno il Villaggio della Salute si estenderà per oltre 18.000 mq, e si articolerà in 30 aree specialistiche, 80 postazioni sanitarie e 24 ecografiche, dove l’equipe medica, composta da quasi 200 figure professionali tra medici e operatori sanitari della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, eseguirà gratuitamente visite specialistiche con esami diagnostici approfonditi.

“Tennis &Friends è nato con l’obiettivo di vincere la resistenza comune della maggior parte della popolazione a sottoporsi ad esami e check-up, dovuta anche al timore di conoscere o scoprire patologie. L’ambiente non ospedaliero del villaggio della salute – spiega Giorgio Meneschincheri, direttore medico delle relazioni esterne della Fondazione Policlinico A. Gemelli IRCCS, specialista in Medicina preventiva – insiema alla presenza di personaggi del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo impegnati in un vero e proprio Torneo Tennis Celebrity riescono a intrattenere il pubblico”. Dopo otto anni, sono stati eseguiti oltre 45.000 check-up gratuiti e nel 2018 è partito anche il primo tour nazionale che ha visto protagonista Napoli e la Campania. Un vero e proprio contributo alla diffusione della cultura della prevenzione in Italia. Durante le sette edizioni sono state raggiunte complessivamente oltre 120.000 persone e il 38% di pazienti sono stati richiamati per esami diagnostici nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale. Di questi il 35% è stato sottoposto a terapia farmacologica e il 6,5% a intervento chirurgico.

• IL VILLAGGIO DELLO SPORT

“In questa edizione avremo anche un Villaggio dello sport, grazie al sostegno del C.O.N.I. e al supporto delle maggiori federazioni sportive italiane che ci permetteranno di estendere notevolmente l’area dedicata allo sport”, prosegue Meneschincheri. Saranno, infatti, diverse le aree dedicate allo sport con intrattenimento ludico e ricreativo per i più piccoli. Una sempre maggiore attenzione è rivolta ai giovani, con le attività sportive delle federazioni: nel Villaggio dello Sport, le sempre più numerose Federazioni presenti, permetteranno di provare i vari sport che rappresentano. Oltre al tennis, rugby e golf, anche sport equestri, pallacanestro, pallavolo, Badminton e atletica leggera.

“Una manifestazione ormai entrata nel cuore dei cittadini romani che ben si inserisce nella missione di ricerca e cura del nostro ospedale – dichiara il presidente della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS Giovanni Raimondi – Un’iniziativa popolare come Tennis & Friends, infatti, ci permette di avvicinare le persone, in un contesto festoso, ai corretti stili di vita e all’educazione alla salute”. “Il legame sport e prevenzione – commenta il ministro della salute Giulia Grillo – è indissolubile, perché senza movimento non possiamo parlare di stili di vita salutari. Come ministro e come medico non posso che essere fiera che questa iniziativa veda la partecipazione entusiastica e congiunta di tante istituzioni. Dobbiamo lavorare insieme per promuovere la prevenzione in tutte le età”.

Dietro ad una formula così semplice c’è, infatti, un’organizzazione molto impegnativa: tanti sono i partner oltre ai vari personaggi del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo.Tra coloro che hanno confermato la presenza: Rosario Fiorello, Lorella Cuccarini, Paolo Bonolis, Maria Grazia Cucinotta, Fiorella Mannoia, Giorgio Panariello, Albano Carrisi, Maria De Filippi.