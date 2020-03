Challenger Indian Wells, out Sinner

Camila Giorgi si ferma nei quarti di finale dell'”Open 6eme Sens-Metropole de Lyon”, nuovo torneo Wta International da 251.750 dollari di montepremi che si sta disputando sul veloce indoor del Palais des Sport de Gerland di Lione, in Francia. La 28enne marchigiana, numero 94 del ranking mondiale, protagonista mercoledì al secondo turno dell’eliminazione della padrona di casa Alize Cornet, ha ceduto per 6-2 4-6 6-2, dopo quasi due ore di lotta, alla russa Daria Kasatkina, numero 73 Wta e settima testa di serie, in gara con una wild card.

Jannik Sinner si ferma negli ottavi di finale all'”Oracle Challenger Series”, ricco Challenger Atp dotato di un montepremi di 162.480 dollari che si sta disputando sui campi in cemento di Indian Wells, in California. Il 18enne di Sesto Pusteria, numero 71 Atp e sesta testa di serie, entrato in gara direttamente al secondo turno battendo il qualificato olandese Sem Verbeek, ha ceduto per 6-3 6-7(4) 6-2, in due ore e 18 minuti, allo statunitense Denis Kudla, numero 114 del ranking mondiale e undicesima forza del seeding.

Monterrey, ok Svitolina e Konta

Per il circuito Wta questa settimana si gioca anche a Monterrey, in Messico. Elina Svitolina, testa di serie numero 1, ha sconfitto agli ottavi la bielorussa Olga Govortsova per 6-3 6-4. Stop invece per Lauren Davis: l’americana, decima forza del seeding, si è arresa per 7-5 6-0 all’olandese Arantxa Rus, che vola così ai quarti. Vittorie anche per la britannica Konta, 76(4), 63 alla tedesca Maria e per la russa Potapova, che ha superato in rimonta 16, 76(3), 61 la slovacca Zidansek.