– Elina Svitolina ed Angelique Kerber giocheranno la semifinale della parte alta del tabellone del Dubai Duty Free Tennis Championships, torneo Wta Premier con 2.623.485 dollari di montepremi in corso sul cemento di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. Nei quarti l’ucraina, numero 3 Wta e prima favorita del seeding, nonché campionessa in carica, ha regolato per 6-2 6-4, in un’ora e 2 minuti di gioco, la giapponese Naomi Osaka, numero 48 del ranking mondiale, in gara con una wild card. Venerdì in semifinale la Svitolina dovrà vedersela con la tedesca Angelique Kerber, numero 9 Wta e sesta favorita del seeding (negli ottavi aveva eliminato Sara Errani), che si è sbarazzata per 6-4 6-3, in poco meno di un’ora ed un quarto, della ceca Karolina Pilsova, numero 5 del ranking mondiale e terza testa di serie.