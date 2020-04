Il coronavirus fa un’altra vittima eccellente dello sport mondiale. A causa della pandemia di Covid-19, l’edizione 2020 di Wimbledon, lo Slam sull’erba londinese, è stata cancellata. “I 134esimi Championships – si legge sul sito del prestigioso torneo – si svolgeranno dal 28 giugno all’11 luglio 2021”. Il torneo di tennis più prestigioso al mondo si giocava ininterrottamente dalla fine della seconda guerra mondiale.

Contemporaneamente alla notizia della cancellazione di Wimbledon, Atp e Wta hanno annunciato che la stagione del tennis è sospesa fino al 13 luglio.

“Abbiamo pensato soprattutto alla salute e alla sicurezza di tutti coloro che partecipano a Wimbledon: dal pubblico britannico ai visitatori da tutto il mondo, dai giocatori agli ospiti, al personale, ai volontari, ai partner e ai residenti locali”, si legge in una nota sul sito web di Wimbledon, che avrebbe dovuto disputarsi dal 29 giugno al 12 luglio. “E’ una decisione che non abbiamo preso alla leggera ma in seguito ad un’attenta e approfondita considerazione di tutti gli scenari. Riteniamo che sia giusto annullare i Championships quest’anno per concentrarci su come possiamo utilizzare le nostre risorse per aiutare le nostre comunità locali e non solo”, le parole di Ian Hewitt, presidente di Aeltc, l’All England Club.

E’ la prima volta, dalla fine della seconda guerra mondiale, che un torneo del Grande Slam viene annullato. Wimbledon aveva rischiato di non disputarsi anche nel 1973, quando circa 80 giocatori, tra cui 13 delle 16 teste di serie, boicottarono il torneo a sostegno di Nikola Pilic, sospeso dalla Federazione Internazionale per essersi rifiutato giocare in Coppa Davis.





Fonte