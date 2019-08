Cabo del Mar, finale Schwartzman e Fritz

Prosegue il cammino di Camila Giorgi al “Citi Open”, torneo WTA International dotato di un montepremi di 250mila dollari in corso sui campi in cemento del Rock Creek Park Tennis Center di Washington (combined con un ATP 500), negli Stati Uniti. Nei quarti l’azzurra, numero 62 del mondo, ha battuto in due set (6-3, 6-2) la kazaka Zarina Dijas, numero 84 Wta. In semifinale la Giorgi affronterà la 17enne americana Caty McNally, che nei quarti ha battuto la tennista di Taiwan Su-wei Hsieh, quarta favorita del torneo, con il punteggio di 6-4, 6-3. Nell’altra semifinale l’americana Jessica Pegula sfiderà la russa Anna Kalinskaja.

Sarà la sfida tra Diego Sebastian Schwartzman e Taylor Fritz ad assegnare il titolo dell'”Abierto Mexicano de Tenis Mifel”, torneo ATP 250 dotato di un montepremi di 762.455 dollari in corso sui campi in cemento di Cabo del Mar, in Messico. L’argentino, terza testa di serie del torneo, ha battuto in tre set (6-3, 3-6, 6-1) il derby contro il connazionale Guido Pella mentre l’americano, che nei quarti aveva eliminato il campione in carica Fabio Fognini, ha superato nettamente (6-3, 6-2) il moldavo Radu Albot.

Lexington Challenger, Sinner in semifinale

Jannik Sinner approda alle semifinali nel ‘Kentucky Bank Tennis Championship’ (torneo challenger Atp dotato di un montepremi di 54.160 dollari) in corso sui campi in cemento di Lexington. Nei quarti il 17enne altoatesino, terzo favorito del seeding, ha battuto in tre set il numero 203 Atp, il coreano Duckhee Lee, 4-6, 6-3, 6-1, dopo quasi due ore e un quarto di gioco. Prossimo ostacolo per l’azzurro sarà lo statunitense JC Aragone, numero 268 del ranking mondiale e 13esima testa di serie.