La grande occasione di Serena

Un ultimo ostacolo, poi sarà storia. C’è solo Bianca Andreescu tra Serena Williams e il suo 24° titolo Slam. Ancora un passo per eguagliare il record di Margaret Court. Per la 38esima volta, Serena è arrivata tra le migliori quattro in un major: solo Evert (52) e Navratilova (44) ne hanno giocate di più nell’era Open. Nelle semifinali degli Us Open femminili, la 37enne campionessa americana, testa di serie numero 8, ha dominato con il punteggio di 6-3 6-1 l’ucraina Elina Svitolina, quinta forza del tabellone, che ha perso la sua seconda semifinale in uno Slam ma che, con questo risultato, entrerà nella top 3 del ranking Wta.

“Essere ancora in finale in uno Slam sembra incredibile, ma non mi aspettavo molto di meno – ha detto Serena Williams dopo la facile affermazione -. Non credo di aver giocato il mio tennis migliore, ma anche Elina penso che avrebbe potuto giocare meglio”. La tennista ucraina ha analizzato i motivi della sconfitta: “Vorrei aver sfruttato le palle break all’inizio del match. Magari invece di 0-3, avrei potuto trovarmi sul 2 pari o sul 3 pari, e questo ti spinge a giocare molto più libera – le parole di Svitolina – Ho giocato due semifinali Slam, ed entrambe sono state decisamente sbilanciate. Devo lavorare anche mentalmente per gestire meglio queste partite. Quello che sta facendo Serena a 37 anni è incredibile. Io non credo che alla sua età sarò ancora in campo”.

Andreescu come Venus

In finale Serena troverà Bianca Andreescu, prima canadese ad approdare all’atto conclusivo di uno Slam dopo la finale di Eugenie Bouchard a Wimbledon 2014 e una delle sole sei giocatrici arrivate in quattro o meno presenze nel main draw a giocarsi un titolo negli Slam. Imbattuto ancora il record di Pam Shriver, che debuttò nei major a Wimbledon nel 1978 e finalista due mesi dopo allo Us Open. La nordamericana, numero 15 del seeding, ha piegato per 7-6(3) 7-5 la svizzera Belinda Bencic, favorita numero 13, diventando la prima a centrare la finale al suo primo Us Open dopo Venus Williams, sconfitta da Martina Hingis nel 1997.