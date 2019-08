NEW YORK (Usa) – Si infrange a un passo dagli ottavi di finale il sogno americano di Paolo Lorenzi. Il 37enne senese, numero 135 del ranking mondiale, ripescato in tabellone come lucky loser dopo il forfait per infortunio al ginocchio del sudafricano Kevin Anderson, è uscito di scena al terzo turno di Flushing Meadows, battuto per 6-4 7-6(9) 7-6(4), dopo due ore e 58 minuti di battaglia, dallo svizzero Stan Wawrinka, numero 24 Atp e 23esima testa di serie, vincitore di questo torneo nel 2016, ma semifinalista anche nel 2015 e nel 2013.

Bilancio positivo per Lorenzi

Il 34enne di Losanna si era aggiudicato tutte e tre le sfide precedenti senza concedere nemmeno un set ma il palcoscenico prestigioso del Luis Armstrong Stadium carica Lorenzi che ha iniziato piuttosto convinto, nonostante alcuni rovesci lungolinea (ma anche un paio di diritti), non proprio incoraggianti per il senese. Resta comunque positivo il bilancio di Lorenzi, approdato per la terza volta al terzo turno degli Us Open, il torneo dove nel 2017 ha raggiunto i suoi primi ottavi Slam in carriera. Ora Wawrinka, per un posto nei quarti sfiderà il numero 1 del mondo e del seeding, Novak Djokovic.

Avanti Djokovic, Federer e Medvedev

Tutto facile per il serbo che batte lo statunitense Denis Kudla per 6-3, 6-4, 6-2. Sembra risolto il problema alla spalla che aveva accusato nel match contro Londero. Djokovic ha salvato tutte e 7 le palle break che ha fronteggiato, chiudendo con 34 vincenti in poco più di due ore di gioco. Ora per Djokovic si prospetta un ottavo di finale contro Stan Wawrinka. Senza problemi anche Roger Federer. Lo svizzero numero 3 del tabellone ha superato il britannico Daniel Evans, 6-2, 6-2, 6-1. Più complesso il passaggio del turno di Daniil Medvedev, che in tre ore, 22 minuti e quattro set prevale su Feliciano Lopez. Ma uno spettacolo nello spettacolo sono le intemperanze del russo, tesissimo sin dalle prime fasi della partita e che litiga subito con un raccattapalle: quando gli porta via in malo modo un asciugamano arriva il warning, con Medvedev che inizia quindi a prendersela anche con l’arbitro con tanto di gestaccio, sfuggito al direttore di gara, ma non alle telecamere.

Svitolina, e Konta completano gli ottavi femminili

Completata la parte bassa del tabellone degli ottavi di finale femminili degli Us Open, ultimo Slam stagionale. Elina Svitolina, testa di serie numero 5, supera agilmente 6-2, 6-0, la connazionale Dayana Yastremska, e affronterà la statunitense Madison Keys che ha battuto la connazionale Kenin 6-3, 7-5. Avanza anche la britannica Konta che ha avuto la meglio sulla cinese Zhang per 6-2, 6-3. Tre potenziali favorite e anche tre ex n.1 del mondo, avanzano agli ottavi: Serena Williams che si è imposta sulla Muchova 6,3, 6-2, Ashleigh Barty ha avuto la meglio sulla Sakkari 7-5, 6-3 e Karolina Pliskova che ha superato la Jabeur per 6-1, 4-6, 6-4.





Fonte