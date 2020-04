ROMA – Salvare il salvabile di una stagione tennistica letteralmente martoriata dalla pandemia. E’ l’obiettivo di chi gestisce il circuito internazionale della racchetta, più volte ribadito anche dai vertici, a cominciare da Andrea Gaudenzi, che nei primi mesi del suo mandato da presidente Atp si è trovato davvero a fare i conti con una “spiacevole sorpresa” come il coronavirus per usare un eufemismo. Una linea comune anche a Wta e Itf. Tra mille incertezze e al di là delle dichiarazioni talvolta pessimistiche di chi, come Rafa Nadal, ritiene che sia “molto difficile che il nostro sport possa ripartire in tempi brevi”, le organizzazioni che sovraintendono al tennis fino all’ultimo proveranno a non cancellare tutto il resto del calendario in questo terribile 2020, interrotto a inizio marzo a causa dell’emergenza sanitaria, sempre, naturalmente, salvaguardando la salute di atleti, addetti ai lavori e appassionati. Il punto fermo, al momento, è che ufficialmente il

US Open a New York? Impossibile

Da diversi giorni, intanto, sono sempre più insistenti le voci secondo cui gli US Open 2020 potrebbero essere organizzati a Indian Wells e non a New York, la città statunitense più martoriata dalla pandemia. Peraltro, come altri grandi impianti sportivi, il Billie Jean King National T

Ipotesi Indian Wells per lo Slam americano

Indian Wells, solitamente sede in marzo del primo Masters 1000 maschile della stagione e del Premier Mandatory femminile (quest’anno sono stati entrambi cancellati per la pandemia), si trova nel deserto californiano, stato meno colpito dall’emergenza sanitaria rispetto a New York, e ha tutte le strutture necessarie per ospitare un torneo del Grande Slam. Il centrale può ospitare circa 16mila spettatori: è il secondo stadio da tennis più grande al mondo proprio dopo l’Arthur Ashe Stadium, che conta circa 23.000 posti. Ci sono poi uno stadio da 8mila posti, altri due da 4mila e 3mila posti, cinque campi secondari e 20 per gli allenamenti.

Clima, meno campi e dubbi sponsor le controindicazioni

Lo stesso ‘Marca’ ha evidenziato, tuttavia, anche alcune controindicazioni. La prima, secondo quanto trapela sempre dall’Usta, sarebbe che il principale sponsor del torneo, la banca JP Morgan con sede a Manhattan, non gradirebbe affatto il trasloco sulla Costa Ovest, dalla parte opposta degli States. C’è poi il clima: tra fine agosto e settembre le temperature nel deserto californiano superano i 40 gradi all’ombra. Decisamente troppo, a meno che non si decida di giocare solo nelle sessioni notturne, ipotesi non percorribile visto il numero di incontri che prevedono i tabelloni di singolare a 128 di un Major. Oltretutto i campi da gioco per gli incontri sono 9 e non 17 come quelli a disposizione a Flushing Meadows, una differenza sostanziale tenendo conto che uno Slam prevede pure le gare di doppio (maschile, femminile e misto) e persino i tornei juniores. Insomma, anche sul piano B per gli US Open restano non pochi i dubbi.







