Tennis, Us Open: Berrettini centra gli ottavi, Osaka ridimensiona la baby Gauff

NEW YORK (STATI UNITI) – Matteo Berrettini infila un’altra perla nella sua giovane ma già importante carriera, conquistando il suo secondo ottavo di finale consecutivo in uno Slam. Nella notte italiana il 23enne romano, numero 25 del ranking mondiale e 24esima testa di serie, ha sconfitto per 6-4 6-4 6-7(3) 7-6(2), dopo oltre tre ore e mezza di lotta, l’australiano Alexei Popyrin, vent’anni da Sydney, numero 105 Atp, alla prima partecipazione al main daw degli Us Open. Per il giovane aussie, nel 2017 numero 2 nella classifica mondiale under 18 grazie al successo al Trofeo Bonfiglio e al Roland Garros junior, ancora uno stop al terzo turno dopo quello dello scorso gennaio a Melbourne (battuto in cinque set dal francese Pouille). E anche stavolta con non poche recriminazioni. Bravo Berrettini, agli ottavi a Flushing Meadows come a Wimbledon, a stringere i denti dopo aver controllato il match per due set e mezzo abbondanti e a raschiare il fondo del barile alla ricerca delle ultime energie per non farsi trascinare in un pericolosissimo quinto set.

Berrettini avanti due set ma rischia di andare al 5°

Popyrin si è procurato una palla-break già nel secondo gioco ma Berrettini l’ha cancellata con un ace. Nel settimo gioco è stato l’australiano ad andare sotto 0-40: ha annullato la prima palla-break ma non la seconda e il romano ha difeso in vantaggio fino al decimo game quando, dopo aver recuperato da 0-30, ha archiviato il primo parziale (6-4). Nel secondo set l’azzurro non ha sfruttato due palle-break nel quinto gioco ma nel nono, alla seconda opportunità, ha strappato il servizio all’avversario grazie ad una risposta stoppata seguita da un lob millimetrico. E nel game successivo ha firmato anche il secondo parziale. Popyrin in difficoltà anche nel quinto gioco della terza frazione e poi di nuovo nel nono (due palle-break salvate): nel decimo game, però, il Next Gen di Sydney, avanti 5-4, si è procurato due set-point che Berrettini ha cancellato grazie al servizio. In quello successivo il romano non ha sfruttato la quarta palla-break del set e a decidere è stato il tie-break: Berrettini è salito 3-1 ma poi ha incassato un parziale di sei punti di fila. Nella quarta frazione il 20enne di Sydney ha annullato una palla-break nel secondo gioco e, al termine di un lunghissimo undicesimo gioco (durato 18 minuti con 26 punti giocati) è stato lui a strappare la battuta all’azzurro, alla settima palla-break, guadagnandosi la chance di servire per portare il match al quinto. Invece, dopo aver salvato tre set-point (su due dei quali l’aussie ha commesso doppio fallo), l’azzurro ha ottenuto il contro-break rifugiandosi nel tie-break: Popyrin ha accusato il colpo, Berrettini è volato 4-0 e poi ha chiuso per 7 punti a 2, raggiungendo per la prima volta la seconda settimana a Flushing Meadows. “Sono stanchissimo”, ha ammesso a fine match.

Sfida con Rublev per un posto nei quarti

Prossimo avversario per l’azzurro, lunedì, sarà il russo Andrey Rublev, numero 43 del ranking mondiale, che a New York ha raggiunto i quarti due anni fa. Il 22enne di Mosca ha superato l’australiano Nick Kyrgios, numero 30 Atp e 28esima testa di serie, in tre set tiratissimi: 7-6(5) 7-6(5) 6-3. Berrettini e Rublev, entrambi protagonisti della prima edizione delle Next Gen Atp Finals di Milano nel 2017 (l’italiano nelle ‘quali’, il moscovita nel tabellone principale) si sono incontrati due volte. Il bilancio è in parità: sulla terra battuta di Kitzbuhel nel 2018 si impose l’azzurro (6-3 6-3), quest’anno sul sintetico indoor di Marsiglia l’ha spuntata il ‘principino’ russo (6-3 7-6). Il tennista allenato da Vincenzo Santopadre sta vivendo la sua miglior stagione: in questo 2019 ha già vinto due titoli (Budapest, sulla terra, superando Krajinovic, e Stoccarda, sull’erba, battendo Auger-Aliassime) e ha raggiunto un’altra finale (Monaco di Baviera, stoppato da Garin) e due semifinali (a Sofia e ad Halle). Il 24 giugno scorso ha firmato il best ranking, numero 20. A rovinare un po’ questo quadro perfetto l’infortunio alla caviglia destra (distorsione) che gli ha prima impedito di difendere il titolo a Gstaad a fine e luglio e poi lo ha costretto a saltare anche il Masters 1000 di Montreal.

Rafael Nadal

Nadal, Zverev e Monfils agli ottavi

Nel tabellone maschile Rafael Nadal prosegue la sua corsa indisturbata, senza perdere un set. Il mancino spagnolo, numero 2 del mondo, supera 6-3 6-4 6-2 il coreano Hyeong Chung, proveniente dalle qualificazioni, e approda agli ottavi dove sfiderà il croato Marin Cilic che ha piegato per 7-5 3-6 7-6 (6) 6-4 la resistenza del gigante americano John Isner dopo aver annullato 2 set-point nel 3° set. Con molta più fatica si è qualificato per gli ottavi anche Alexander Zverev, n. 6 del ranking, che ha dovuto penare per avere la meglio sullo sloveno Aliaz Bedene col punteggio di 6-7 (4) 7-6 (4) 6-3 7-6 (3). Va avanti anche un altro spagnolo, Pablo Andujar, giustiziere di Sonego e n. 70 del mondo, che ha ridimensionato (6-4 6-3 6-2) il kazako Alexander Bublik, n. 75 Atp, che nel turno precedente aveva messo ko in rimonta, a suon di ace, Thomas Fabbiano. Sarà l’iberico, a 33 anni per la prima volta negli ottavi di un Major, l’avversario del francese Gael Monfils, 13esima testa di serie, capace di imporsi sul Next Gen canadese Denis Shapovalov per 6-7 (5) 7-6 (4) 6-4 6-7 (6) 6-3 dopo tre ore e 35 minuti avvincenti.

Naomi Osaka

Osaka riporta alla realtà la baby Gauff, fuori Bertens

Nel torneo femminile la giapponese Naomi Osaka accede agli ottavi di finale in maniera convincente: la numero 1 del ranking Wta e campionessa in carica ha liquidato al terzo turno la 15enne americana Cori “Coco” Gauff con un rapido 6-3 6-0. E’ uscita invece un’altra delle principali favorite, l’olandese Kiki Bertens, testa di serie n. 7, che si è arresa nettamente (6-2 6-3) alla tedesca Julia Goerges, n. 30 del mondo. Fuori anche l’ex n. 1, vincitrice degli Australian Open 2018, Caroline Wozniacki, n. 19, piegata con un doppio 6-4 dalla canadese Bianca Andreescu, n. 15. Costretta al forfait per un virus influenzale invece la estone Anett Kontaveit, che ha lasciato spazio negli ottavi di finale alla svizzera Belinda Bencic, n. 12 del mondo e 13/a favorita del tabellone. Continua la corsa della statunitense Taylor Townsend, giustiziera della Halep e n. 93 Wta, che ha piegato un’altra rumena, Sorana Cirstea, per 7-5 6-2. Approdano agli ottavi altre due teste di serie: la croata Donna Vekic, n. 23, che ha superato 6-4 6-1 la kazaka Yulia Putintseva, e la belga Elise Mertens, n. 25, che ha sconfitto per 6-3 6-3 la tedesca Andrea Petkovic.





Fonte