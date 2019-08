– Avvio positivo per i tennisti azzurri nella seconda giornata degli Us Open. Sono approdati al 2° turno sia Lorenzo Sonego che Matteo Berrettini. Il tennista torinese ha battuto lo spagnolo Marcel Granollers in tre set con il punteggio di 6-3, 6-4, 6-4, mentre il romano ha superato il francese Richard Gasquet per 6-4, 6-3, 2-6, 6-2. Sonego ora attende uno tra il britannico Edmund, testa di serie n. 30, e lo spagnolo Andujar mentre Berrettini incontrerà il vincente del match tra il portoghese Sousa e l’australiano Thompson. E’ uscito, invece, a sorpresa lo spagnolo Bautista-Agust, testa di serie n. 10 e semifinalista a Wimbledon, battuto per 3-6, 6-1, 6-4, 3-6, 6-3 dal kazako Mikhail Kukushkin, n. 47.

Donne, avanzano Osaka, Kvitova e l’italo-americana Di Lorenzo

In campo femminile sono andate avanti senza problemi tre delle principali favorite, Osaka, n. 1, Kvitova, n. 6, e Bertens, n. 7, che hanno rispettivamente sconfitto la russa Anna Blinkova (6-4, 6-7, 6-2), la connazionale Allertova (6-2, 6-4), e la spagnola Badosa (6-4, 6-2). Approda al secondo turno anche la statunitense di genitori italiani Francesca Di Lorenzo che ha piegato per 7-6 (4), 6-2 la russa Veronika Kudermetova. Fuori, invece, la spagnola Muguruza, testa di serie n. 24 e vincitrice del Roland Garros 2016 e di Wimbledon 2017, piegata per 2-6, 6-1, 6-3 dalla statunitense Riske, n. 36.