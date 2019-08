Donne: fuori Bertens e Wozniacki, prosegue la favola Townsend

– Rafael Nadal prosegue la sua corsa indisturbata, senza perdere un set, agli US Open. Supera 6-3 6-4 6-2 il coreano Hyeong Chung, proveniente dalle qualificazioni, e approda agli ottavi dove sfiderà il vincente della sfida tra Isner e Cilic. Va avanti anche un altro spagnolo, Pablo Andujar, giustiziere di Sonego e n. 70 del mondo, che ha ridimensionato (6-4 6-3 6-2) il kazako Alexander Bublik, n. 75 Atp, che nel turno precedente aveva messo ko in rimonta, a suon di ace, Thomas Fabbiano.

In campo femminile è uscita un’altra delle principali favorite, Kiki Bertens, testa di serie n. 7. L’olandese si è arresa nettamente (6-2, 6-3) alla tedesca Julia Goerges, n. 30 del mondo. Fuori anche l’ex n. 1, vincitrice degli Australian Open 2018, Caroline Wozniacki, n. 19, piegata con un doppio 6-4 dalla canadese Bianca Andreescu, n. 15. Costretta al forfait invece la estone Anett Kontaveit, che ha lasciato spazio negli ottavi di finale alla svizzera Belinda Bencic, n. 12 del mondo e 13/a favorita del tabellone. Continua la corsa della statunitense Taylor Townsend, giustiziera della Halep e n. 93 Wta, che ha piegato un’altra rumena, Sorana Cirstea, per 7-5, 6-2. Approdano agli ottavi altre due teste di serie: la croata Donna Vekic, n. 23, che ha superato per 6-4, 6-1 la kazaka Yulia Putintseva, e la belga Elise Mertens, n. 25, che ha sconfitto per 6-3, 6-3 la tedesca Andrea Petkovic.