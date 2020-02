Niente Matteo Berrettini, e nemmeno Jannik Sinner. Sarà dunque Fabio Fognini a caricarsi sulle proprie spalle il peso di Italia-Corea del Sud, turno preliminare di Coppa Davis a Cagliari il 6-7 marzo che regala il pass per la fase finale. Berrettini non c’è per infortunio, e Jannik Sinner per gestione condivisa e pianificata: il coach Riccardo Piatti ha parlato a lungo con capitan Barazzutti, rinviando a una nuova occasione l’esordio del campione del Next Gen 2019 alla prossima data. E assente anche Andreas Seppi, neo papà felice.

Chi rappresenterà l’Italia? Oltre al già citato Fognini, ci sono volti nuovi: Lorenzo Sonego (alla seconda apparizione) e due esordienti: Stefano Travaglia e Gianluca Mager, quest’ultimo appena entrato nella Top 100 grazie alla finale ottenuta a Rio de Janeiro. Ultimo, ma non per questo meno importante, Simone Bolelli: chiamato come doppista di fiducia del ct, un punto sul quale Barazzutti fa molto affidamento. E lo stesso allenatore azzurro non si preoccupa della sconfitta di Fognini a Dubai contro Evans. “Importava solo che Fabio giocasse senza dolore, e di questo mi sono rassicurato”.

D’altronde i coreani, a guardare la classifica Atp, sono lontanissimi: il migliore, Duckhee Lee, è numero 235 ed è noto per essere riuscito a diventare professionista nonostante sia non udente. La terra rossa, poi, è l’ultimo fattore che dovrebbe aiutare l’Italia. Oltre al pubblico sardo che si annuncia numeroso.







