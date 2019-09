Tokyo, fuori Sonego. Ok Cilic

– Lorenzo Sonego fuori a Tokyo, Cecchinato eliminato a Pechino. Cominciano male per i colori azzurri i tornei asiatici con due semafori rossi al primo turno.

Termina subito l’esperienza di Lorenzo Sonego nel “Rakuten Japan Open Tennis Championships”, torneo ATP 500 dotato di un montepremi di 1.895.290 che si sta disputando sui campi in cemento dell’Ariake Coliseum di Tokyo. Il 24enne torinese, numero 54 del ranking mondiale, ha ceduto per 3-6 6-3 6-4, dopo due ore ed undici minuti di partita, al coreano Hyeon Chung, numero 143 Atp. Il coreano affrontera’ Marin Cilic, che l’ha sconfitto in tutti i tre precedenti incontri. Esordi vincenti invece per Lucas Pouille e Marin Cilic. Il francese, quinta testa di serie, regola per 6-4 6-3 Hubert Hurkacz mentre Cilic, numero 6 del seeding, regola con un doppio 6-4 Yuichi Sugita. Gli altri risultati: Nishioka (Jpn) b. Sousa (Por) 7-5 6-3, Soeda (Jpn) b. Struff (Ger) 4-6 7-6(4) 6-3.

Pechino, altra sconfitta amara per Cecchinato

Ancora una sconfitta amara per Marco Cecchinato che esce subito di scena al “China Open”, torneo Atp 500 dotato di un montepremi di 3.515.225 dollari in corso sui campi in cemento di Pechino, in Cina. Il tennista palermitano, numero 65 del ranking mondiale, ha ceduto per 6-7(7) 6-3 7-6(4) al francese Jeremy Chardy, proveniente dalle qualificazioni. Da segnalare che Cecchinato è stato avanti 4-1 nel tie-break decisivo. In tabellone ci sono anche Matteo Berrettini, atteso da Andy Murray, e Fabio Fognini, che se la vedrà contro il kazako Mikhail Kukushkin. Gli altri risultati del primo turno: Khachanov (Rus, 4) b. Cuevas (Uru) 6-2 7-6(7), Rublev (Rus) b. Dimitrov (Bul) 6-2 7-5. restando a Pechino, ha preso il via anche il torneo femminile con l’esordio vincente per Bianca Andreescu. La canadese, quinta testa di serie, ha sconfitto Aliaksandra Sasnovich per 6-2 2-6 6-1. Secondo turno fatale invece per Simona Halep, numero 6 del tabellone, battuta per 6-2 6-3 da Ekaterina Alexandrova. Gli altri risultati del secondo turno: Bertens (Ned, 8) b. Yastremska (Ukr) 7-6(5) 6-3, Siniakova (Cze) b. Ostapenko (Lat) 6-2 6-1, Pavlyuchenkova (Rus) b. Kudermetova (Rus) 6-0 3-6 7-6(4). Nel primo turno: Keys (Usa, 11) b. Muchova (Cze) 6-4 7-6(5), Wozniacki (Den, 16) b. Davis (Usa) 6-1 6-3, Mertens (Bel) b. Martic (Cro) 6-2 6-3, Brady (Usa) b. Anisimova (Usa) 6-7(4) 7-6(2) 6-3.