Jannik Sinner arriva ad un passo dalle semifinali all'”ABN AMRO World Tennis Tournament”, torneo ATP 500 con un montepremi di 2.013.855 euro che si sta disputando sul veloce indoor di Rotterdam, in Olanda. Il 18enne altoatesino, numero 79 del mondo, che ieri negli ottavi aveva battuto per la prima volta in carriera un top ten (il belga Goffin), ha ceduto in tre set allo spagnolo Pablo Carreno Busta, numero 30 del ranking mondiale: 7-5, 3-6, 7-6 (8-6) il punteggio finale dopo quasi due ore e tre quarti di battaglia con Sinner che sul 6-4 nel tie break decisivo ha fallito due match point.