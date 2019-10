Doppio grande risultato per Jannik Sinner. Il 18enne tennista altoatesino, dopo aver sconfitto all’esordio il qualificato polacco Kamil Majchrzak (91 Atp) e al secondo turno il francese Gael Monfils, 13 Atp e primo favorito del seeding, finalista in questo torneo dodici mesi fa e in piena corsa per le Atp Finals, si è aggiudicato anche il suo primo quarto di finale in carriera nel circuito maggiore, battendo l’americano Frances Tiafoe, Next Gen come l’azzurro ma 21enne e numero 53 della classifica mondiale. Nell’ “European Open”, torneo Atp 250 dotato di un montepremi di 635.750 euro che si sta disputando sul veloce indoor della Lotto Arena di Anversa, in Belgio, Sinner ha conquistato la semifinale imponendosi 6-4 3-6 6-3, in un’ora e 48 minuti di gioco. L’altro grande risultato è l’ingresso, da lunedì, nella top 100 della classifica Atp.

Prima dell’exploit in Belgio, aveva raggiunto due volte quest’anno – e in carriera – gli ottavi in un torneo Atp: ad aprile a Budapest, partendo dalle qualificazioni (al suo primo torneo nel circuito maggiore), e a luglio ad Umago. Sinner, che ha ricevuto una wild card per le Next Gen Atp Finals di Milano a novembre, in questo 2019 ha vinto anche il suo primo match in un Masters 1000, agli Internazionali d’Italia di Roma. Per lui anche due titoli challenger: Bergamo e Lexington.