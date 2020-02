New York, Seppi ai quarti

Jannik Sinner batte per la prima volta in carriera un top ten e vola ai quarti di finale dell'”ABN AMRO World Tennis Tournament”, torneo ATP 500 con un montepremi di 2.013.855 euro che si sta disputando sul veloce indoor di Rotterdam, in Olanda. Il 18enne altoatesino, numero 79 del mondo, ha superato nel secondo turno il belga David Goffin, numero 10 Atp e quarta testa di serie del torneo: 7-6 (7), 7-5 il punteggio finale in favore di Sinner, che non era sceso in campo nel primo turno in seguito al ritiro del moldavo Albot. Venerdì Sinner – nei suoi secondi quarti in carriera dopo quelli raggiunti ad Anversa lo scorso ottobre (torneo in cui si fermò in semifinale contro Wawrinka) – si giocherà un posto nelle semifinali con lo spagnolo Pablo Carreno Busta, numero 30 del mondo: tra i due non ci sono precedenti.

Buone notizie anche dal ‘New York Open’, torneo Atp 250 con un montepremi di 719.320 dollari in corso di svolgimento sul veloce indoor del Nassau Veterans Memorial Coliseum di Long Island. Andreas Seppi si è qualificato per i quarti di finale battendo lo statunitense Steve Johnson, numero 75 Atp con il punteggio di 76 (7-4) 6-3 in un’ora e mezza di gioco. Nei quarti il 35enne di Caldaro, numero 98 del ranking mondiale, affronterà il vincente del match tra lo statunitense John Isner, numero 18 Atp e primo favorito del seeding, e l’australiano Jordan Thompson, numero 63 Atp.

Fuori invece Paolo Lorenzi: il 38enne senese, numero 116 del mondo, promosso dalle qualificazioni, dopo aver battuto in rimonta il serbo Danilo Petrovic, ha ceduto con un doppio 6-3, in poco meno di un’ora e un quarto di gioco, all’altro serbo Miomir Kecmanovic, numero 54 Atp e sesta testa di serie.