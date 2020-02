Jannik Sinner si è qualificato per il secondo turno dell'”Open 13 Provence”, torneo Atp 250 da 691.880 euro di montepremi in corso sul veloce indoor di Marsiglia, in Francia. Il 18enne di Sesto Pusteria, numero 68 del mondo, reduce dai quarti di finale di Rotterdam, ha battutto all’esordio il qualificato slovacco Norbert Gombos: 6-4 7-6(5) il punteggio finale dell’incontro, a lungo sospeso nel secondo set per il suono di un allarme che ha impedito il regolare svolgimento. Sinner affronterà ora il russo Daniil Medvedev, numero 5 del mondo e prima testa di serie.

Tennis, come rispondere a uno smash: il colpo perfetto di Jannik Sinner in riproduzione….

Acapulco, forfait di Berrettini

Matteo Berrettini non giocherà il torneo Atp 500 di Acapulco in programma la prossima settimana perché non ha ancora recuperato al meglio dal problema ai muscoli addominali. Il 23enne romano non scende in campo dall’eliminazione al 2° turno, contro lo statunitense Tennys Sandgren, agli Australian Open, unico torneo disputato nel 2020 dal numero 8 del mondo.







