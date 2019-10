Ranking: Djokovic e Barty in testa

– Sorride Fabio Fognini al debutto nel Masters 1000 di Shanghai, il penultimo della stagione. L’azzurro spazza via con una partita praticamente perfetta Sam Querrey: 6-4 6-2 per il ligure, che ha chiuso la pratica in poco più di un’ora. Successo importante per Fognini, che ha sempre nel mirino la corsa verso le Finals. Nel prossimo turno incontrerà il vincente del match tra Andy Murray, in gara grazie a una wild card dopo il lungo stop e reduce dai quarti raggiunti a Pechino qualche giorno fa, e l’argentino Juan Ignacio Londero. Si interrompe invece il cammino di Marco Cecchinato, sconfitto in due set da Benoit Paire: 6-2 7-5 il punteggio. Fuori anche Marin Cilic, eliminato da Ramos-Vinolas, e Schwartzman, che si è arreso in due set a Pospisil.

Sempre più solida la leadership di Novak Djokovic nel ranking Atp: il serbo, punti alla mano, è sicuro di rimanere in vetta almeno per le prossime cinque settimane. Con l’ingresso di Domenico Caruso, vincitore nel challenger di Barcellona, l’Italia fa registrare ben otto giocatori nella Top 100, un record storico. Esce invece dai primi 100 Juan Martin Del Potro, a causa degli infortuni che stanno tornando a tormentarlo. Restano alle porte della Top 10 Fognini (dodicesimo) e Berrettini (tredicesimo), ancora in corsa per le Finals. Nel femminile, Ashleigh Barty rimane in testa alla graduatoria, mentre Karolina Pliskova scavalca Naomi Osaka e si piazza in seconda posizione. Lontanissime le italiane, con Camila Giorgi migliore azzurra (63esima) seguita da Jasmine Paolini a debita distanza (posizione numero 116). Serena Williams è in top ten (nona piazza per lei), dietro a Svitolina, Andreescu, Halep, Kvitova e Bertens.