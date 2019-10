Sesta finale consecutiva per Medvedev

– Si ferma in semifinale il cammino di Matteo Berrettini al Masters 1000 di Shanghai. Il 23enne romano, numero 13 del mondo e 11esima testa di serie, è stato battuto in due set dal tedesco Alexander Zverev, numero 5 del tabellone: 6-3 6-4 il punteggio finale. La semifinale raggiunta in Cina mantiene Berrettini in corsa per le Finals di Londra, l’appuntamento di novembre (10-17) cui partecipano i primi otto della “Race to London”, la classifica che prende in considerazione solo i punti accumulati dal primo gennaio di quest’anno. Al momento Berrettini – che da lunedì sarà il nuovo numero uno del tennis azzurro salendo all’undicesimo posto del ranking Atp – è ottavo e precede Bautista Agut e Goffin.

In finale Zverev se la vedrà con Daniil Medvedev. Il 23enne russo, numero 4 del mondo e terza testa di serie, si è qualificato per la finale battendo in semifinale in due set il greco Stefanos Tsitsipas, 7 del mondo e sesta forza del tabellone, giustiziere ieri del numero uno del mondo Djokovic: 7-6 (5), 7-5 il punteggio finale.

Per Medvedev si tratta della sesta finale consecutiva (nona in stagione) dopo Washington (ko con Kyrgios), Montreal (ko con Nadal), Cincinnati (vittoria contro Goffin), Us Open (ko con Nadal) e San Pietroburgo (successo contro Coric).