Tennis, sfogo della Navratilova contro la BBC: ''Io pagata meno di McEnroe''

Martina Navratilova

LONDRA – Entrambi hanno commentato per la Bbc l’ultima edizione del torneo di Wimbledon, ma John McEnroe è stato pagato circa dieci volte più di Martina Navratilova: una differenza di compenso che non è andata giù all’ex campionessa di tennis, ora pronta a denunciare la tv britannica.

“PAGATA A GETTONE” – Tutto è nato dalla pubblicazione da parte dell’azienda della lista dei volti noti meglio retribuiti, nell’ambito di una “operazione trasparenza” imposta proprio dalle ripetute denunce di “discriminazione economica”. Lista nella quale McEnroe compariva nel novero di coloro che l’anno scorso hanno incassato fra le 150 e le 199.000 sterline (cioè tra i 170 e i 230.000 euro circa), mentre lei no. La spiegazione dei vertici aziendali è che Martina sarebbe stata pagata come una sorta di ospite, di fatto a gettone; mentre lo storico rivale di Bjorn Borg dispone da tempo di un contratto fisso di collaborazione. Spiegazione che non cancella certo le perplessità di Navratilova su uno scarto 1 a 10. Né potrà fermare un’ondata di nuove denunce.