Montreal, Medvedev sfida Nadal in finale

– Serena Williams è già in formato Us Open. L’ex regina del tennis mondiale, vincitrice di 23 prove dello Slam, ha conquistato la finale della ‘Rogers Cup’ di Toronto (cemento, montepremi 2.542.783 euro). La statunitense si è imposta in rimonta, 1-6, 6-3, 6-3, sulla ceca Marie Bouzkova dopo un’ora e 48 minuti di gioco e in finale se la vedrà contro la 19enne canadese Bianca Andreescu. La beniamina del pubblico di casa ha superato col punteggio di 6-4, 7-6 (7-5) la statunitense Sofia Kenin diventando così la prima canadese a raggiungere l’atto finale del torneo in 50 anni.

A Montreal, invece, dove è in corso il Masters1000 con montepremi di 5.701.945 dollari, Rafael Nadal approda in finale senza nemmeno scendere in campo. Gael Monfils, numero 16 del torneo, che poco prima aveva battuto Bautista Agut nel quarto di finale “posticipato” a causa della pioggia, risente delle fatiche della battaglia contro lo spagnolo (problema alla caviglia) finita 6-4 3-6 7-6(2) e preferisce non presentarsi al penultimo atto del torneo canadese. Nadal in finale se la vedrà con il russo Daniil Medvedev, testa di serie n.8, che ha avuto la meglio sul connazionale Karen Khachanov col punteggio di 6-1, 7-6 (8-6).