Gauff subito fuori in Lussemburgo

Andreas Seppi si è qualificato per i quarti di finale nella “VTB Kremlin Cup”, torneo ATP 250 dotato di un montepremi di 840.130 dollari che si sta disputando sul veloce indoor dell’Ice Palace Krylatskoye di Mosca, in Russia. Il 35enne di Caldaro, numero 72 del ranking mondiale, vincitore del torneo nell’edizione 2012 e tre volte semifinalista (nel 2013, 2014 e lo scorso anno), ha battuto al secondo turno lo spagnolo Roberto Carballes Baena con il punteggio di 5-7 6-1 6-3.Niente da fare per Thomas Fabbiano. Il 30enne pugliese, numero 89 del ranking mondiale, è stato battuto per 6-3, 6-4, in un’ora e 18 minuti di gioco, dal bielorusso Egor Gerasimov, numero 98 Atp, proveniente dalle qualificazioni.

Tre giorni dopo aver vinto (a 15 anni e sette mesi) il suo primo titolo Wta a Linz, la statunitense Cori Gauff è stata eliminata nel primo turno del torneo di Lussemburgo, battuta 6-4, 6-0 in poco meno di un’ora dalla russa Anna Blinkova. Vincendo domenica scorsa il torneo di Linz, ‘Coco’ Gauff è diventata la nona giocatrice più giovane della storia a conquistare un trofeo del circuito WTA. La vittoria gli ha permesso di entrare nella Top 100, al numero 71.