Roger Federer, con non poca fatica, ha conquistato il pas per i quarti di finale dell’ABN AMRO World Tennis Tournament”, torneo Atp 500 con un montepremi complessivo pari a 1.862.925 euro, in corso sul veloce indoor di Rotterdam, in Olanda. Lo svizzero, numero 2 del ranking internazionale e prima testa di serie del seeding, ha sconfitto per 7-6 (8) 7-5 il tedesco Philipp Kohlschreiber, numero 36 del mondo. Adesso King Roger è a un solo match dal trono del tennis professionistico. Il 36enne elvetico infatti è a soli 155 punti da Rafa Nadal (attuale numero uno Atp) e per tornare in cima al ranking internazionale deve raggiungere le semifinali di questo torneo di Rotterdam. Nei quarti di finale, domani, affronterà l’olandese Robin Haase, numero 42 del mondo.

Nei quarti c’è anche Andreas Seppi che se la vedrà venerdì sera con il russo Daniil Medvedev, numero 57 del ranking mondiale, proveniente dalle qualificazioni. Tra l’altoatesino ed il 22enne di Mosca non ci sono precedenti.