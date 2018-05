Lorenzo Sonego si è qualificato per il secondo turno degli Internazionali BNL d’Italia, torneo Atp Masters 1000 dotato di un montepremi di 4.872.105 euro, in corso sui campi in terra rossa del Foro Italico a Roma. Il 23enne torinese, numero 142 Atp, in tabellone dopo aver vinto le pre-qualificazioni, ha eliminato all’esordio il francese Adrian Mannarino, numero 27 del ranking mondiale: 2-6 7-6(4) 6-3 il punteggio in favore di Sonego che al secondo turno se la vedrà con il vincente del confronto fra lo statunitense Sam Querrey, numero 13 Atp e 12esima testa di serie, e il tedesco Peter Gojowczyk, numero 52 del ranking mondiale.

Nel main draw sono presenti anche altri quattro azzurri. Fabio Fognini, numero 19 della classifica mondiale, se la vedrà con il francese Gael Monfils, numero 41 Atp. Andreas Seppi, numero 49 Atp, in tabellone con una wild card, sfida Lucas Pouille, numero 18 Atp, a distanza di un mese dal match dei quarti di finale di Coppa Davis a Genova, vinto in cinque set dal 24enne di Grande-Synthe, unico incrocio fin qui tra i due. Marco Cecchinato, numero 64 Atp, anche lui in gara con una wild card, debutta affrontando l’uruguaiano Pablo Cuevas, numero 47 del mondo. Matteo Berrettini, numero 103 della classifica Atp, in tabellone con una wild card, se la vedrà con un qualificato.

FORFAIT DELLA KVITOVA – Petra Kvitova, vincitrice ieri a Madrid, non potrà giocare a Roma. La 28enne ceca, attualmente in decima posizione nel ranking Wta, ha accusato una infiammazione all’articolazione tibio-tarsica della gamba destra nel corso della finale vinta ieri sera nella capitale spagnola contro l’olandese Kiki Bertens e chiusa sul punteggio di 7-6 (8-6), 4-6, 6-3 dopo quasi tre ore di gioco. “Sono molto delusa di non poter prendere parte al torneo di Roma, soprattutto dopo averlo saltato anche l’anno scorso. Roma è una delle mie città preferite e giocare al Foro Italico è speciale. Dopo queste incredibili due settimane di tennis il mio fisico ha bisogno di riposo e recupero. Non vedo l’ora di tornare in Italia l’anno prossimo”. La Kvitova arriverà comunque a Roma oggi e domani sarà in visita al Foro Italico. Il suo posto in tabellone viene preso dalla slovacca Magdalena Rybarikova.